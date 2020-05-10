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Dikkat! Maaş desteğini sorgulamak isterken dolandırılabilirsiniz

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Dikkat! Maaş desteğini sorgulamak isterken dolandırılabilirsiniz
Dikkat! Maaş desteğini sorgulamak isterken dolandırılabilirsiniz

İhtiyat Sandığı Dairesi " maaş desteği sorgulama sitesinin dolandırma amaçlı olduğunu açıkladı.

1500 TL'lik maaş desteğinin yatıp yatmadığını bu siteden sorgulamak isteyen vatandaşların kimlik bilgileri çalınabilir.

Daire tarafından yapılan açıklamada "Alta görüntüsü olan web sitesinin İhtiyat Sandığı Dairesi ile bir ilgisi yoktur. Tamamen dolandırmaya yöneliktir Lütfen Dikkate almayınız." denildi.

Vatandaşlar 1500TL ödemesini hesaplarına yattığı zaman sms ile bilgilendirilecek2222-003.jpg

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