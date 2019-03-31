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Dikkat! Mağusa'da bu yolda tek yol uygulanacak!

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Dikkat! Mağusa'da bu yolda tek yol uygulanacak!
Dikkat! Mağusa'da bu yolda tek yol uygulanacak!

Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu, Gazimağusa Yeni Hastane Yolu’nda 3 Nisan 2019 Çarşamba günü itibarıyla tek yön uygulaması başlatılması kararı almıştır.


Geçtiğimiz hafta Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda bir araya gelen Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu, tek gidiş- tek geliş olması trafik güvenliği açısından ciddi tehlike yaratan Gazimağusa Hastanesi’nin batısından geçen Yeni Hastane Yolu’nu, DAÜ Bağlantı Yolu’ndan hastaneye gidilecek şekilde tek yön yapma kararı üretmiştir.


Yine komisyon kararına göre Yeni Hastane Yolu’ndan Gazimağusa Sanayi Sitesi’ne ulaşım için bir giriş, bir de çıkış bırakılarak yolun geriye kalan kısmına ve yüksek gerilim hatlarını taşıyan direklerin etrafına oto korkuluk çakılarak yol daha güvenli hale getirilecek, yolda bulunan keskin virajda iyileştirme çalışmaları yapılacak ve azami süratin 50km/s olduğunu gösteren trafik levhaları çoğaltılacaktır.

 

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