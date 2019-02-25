Dikkat! Mağusa'da Elektrik kesintisi !

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın saat 10.00 ile saat 14:00 saatleri arasında; Görneç, Serdarlı, Paşaköy ve Paşaköy askeri tesislerinde elektrik enerjisi kesintisi uygulanacak.
KIB-TEK Gazimağusa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatlerden erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.
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