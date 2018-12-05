Dikkat! Meteoroloji dairesinden çok önemli uyarı!

Sel : Kısa sürede çok fazla miktara ulaşan sağanak karakterli yağış rejimi sel oluşumunun başlıca nedenidir. Şiddetli yağış sonucu kısa sürede oluşan büyük su kütleleri, bitki ve toprak tarafından tutulamadığından, doğrudan yüzey akışına geçmekte ve kontrolsüz akan bu sular, sele neden olmaktadırlar. Bununla birlikte doğal bitki örtüsünün tahribatı, çarpık şehirleşme, dere yataklarına çöp ve moloz dökülerek su akışının engellenmesi, dere yataklarının daraltılması ve drenaj sistemlerindeki yetersizlik de sel oluşumunun nedenlerindendir.

Taşkın : Bir dere yatağındaki mevcut su miktarının, havzaya normalden fazla yağmur yağmasından dolayı hızla artması ve yatak çevresinde yaşayan canlılara, arazilere, mal ve mülke zarar vermesi olayına taşkın denmektedir. Uzun süreli aşırı ve şiddetli yağışlardan sonra özellikle fazla eğimli ve geçirimsiz topraklarda taşkın olayı meydana gelmektedir. Taşkın oluşumuna etki eden bir diğer faktör de havzada hakim olan yağış rejimleridir.