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Dikkat o saatlerde güneş altında çalışmak yasak!

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Yarından itibaren ay sonuna kadar 12.00-16.00 arasında güneş altında çalışmak yasaklandı.
Dikkat o saatlerde güneş altında çalışmak yasak!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yarından itibaren ay sonuna kadarki süre içinde, 12.00-16.00 saatleri arasında açıkta, güneş altında çalışılmasını yasakladı.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı dikkate alınarak üretilen yasaklama kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Meteoroloji Dairesi’nin meteorolojik değerlendirmeleri ışığında Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği ve Kıbrıs Türk Taşeronlar Birliği temsilcilerinin hassasiyetlerini de dikkate alarak ülkede hava sıcaklığının 4-31 Ağustos tarihleri arasında mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklendiğinden, sürekli dışarda güneş altında çalışan işçilerin sağlığının korunabilmesi amacıyla İş Yasası’nın 36’ncı maddesinin verdiği yetkiye dayanarak 12.00-16.00 saatleri arasında, dışarıda açıkta güneş altında çalışma yapılmasını yasakladı.

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