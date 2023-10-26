Dikkat! O yol bir hafta kapalı olacak

Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, trafik akışının İskele-Karpaz bölünmüş anayolundan çift yönlü olarak verileceği kaydedildi.
Açıklamada, 26-31 Ekim tarihleri arasında sürecek çalışmaların tamamlanması ardından trafiğin tekrar mevcut yola verileceği belirtilerek, bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
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