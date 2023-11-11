Dikkat! O yol bugün saat 15.00'e kadar trafiğe kapalı olacak

Karayolları Dairesi, Tuzluca Kavşağı’nın bugün 9 saat boyunca trafiğe kapatıldığını açıkladı.
Karayolları Dairesi'nden yapılan açıklama şu şekilde:
“KKTC Karayolları Master Planı kapsamında bulunan Balalan – Yeni Erenköy Yolu yapım işi kapsamında, bugün saat 06.00 - 15.00 saatleri arasında Tuzluca Kavşağı'nda asfalt kaplama faaliyetleri yapılacağından Tuzluca Kavşağı trafik akışına kapatılacaktır. Trafik akışı, İskele-Karpaz istikametinde bölünmüş yolun imalatına göre sağ veya sol kesimlerinden tek taraflı çift yönlü (gidiş-geliş) olarak verilecektir.
Bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.”
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