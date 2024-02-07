  • BIST 8916.14
  • Altın 1999.511
  • Dolar 30.598
  • Euro 32.9781
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAHamas'tan yeni esir takası anlaşmasına 'olumlu' yanıt: Gözler İsrail'e çevrildi!

Dikkat! O yol cuma gününe kadar trafiğe kapalı

» »
Karayolları Dairesi Müdürlüğü, Çamlıbel-Tepebaşı Kavşağı ile Kayalar Yolu Kavşağı arasında kalan yolun bugünden itibaren Cuma gününe kadar trafiğe kapalı olduğunu açıkladı.
Dikkat! O yol cuma gününe kadar trafiğe kapalı

Karayolları Dairesi Müdürlüğü, Çamlıbel-Tepebaşı Kavşağı ile Kayalar Yolu Kavşağı arasında kalan yolun bugünden itibaren Cuma gününe kadar trafiğe kapalı olduğunu açıkladı.

Karayolları Dairesi Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çamlıbel-Girne anayolunun, Çamlıbel-Tepebaşı Kavşağı ile Kayalar Yolu Kavşağı arasında kalan yolun tamir çalışmaları devam ettiğinden dolayı bugünden itibaren cuma gününe kadar 08.00-16.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, bu güzergâhı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıslı Türk avukat Akan Kürşat, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne iade ediliyor06 Şubat 2024 Salı 20:47
  • Detay 7 Şubat 2024 Çarşamba ne manşet attı?06 Şubat 2024 Salı 20:29
  • Serdaroğlu: “Yüzde 3.84’lük hayat pahalılığı açıklanması halkla alay etmektir”06 Şubat 2024 Salı 19:23
  • Hasan Taçoy: Miraç Kandili tüm İslam Alemi’ne hayırlara vesile olsun06 Şubat 2024 Salı 17:57
  • KT Esnaf ve Zanaatkarlar Odası: “Temel sorunlar çözülmeden sadece maaş, vergi, prim artışıyla sorunlar daha da büyüyecek”06 Şubat 2024 Salı 17:55
  • Necati Bahadi'nin ölüm nedeni belirlendi...06 Şubat 2024 Salı 16:05
  • Arapköy'de ani ölüm... 56 Yaşında hayatını kaybetti...06 Şubat 2024 Salı 16:05
  • Özür dileyerek duyurdular... O bölgeye elektrik verilemeyecek...06 Şubat 2024 Salı 16:05
  • CTP, 6 Şubat depreminin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı06 Şubat 2024 Salı 16:03
  • Nöbetçi Eczaneler (06 Şubat 2024)06 Şubat 2024 Salı 16:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti