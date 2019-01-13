Dikkat! Pamuklu Bafra yolu kapandı! Aşırı yağışlar mezarlığın duvarlarını yıktı!

Ülkeyi etkisi altına lan yağışlı hava özellikle Karpaz bölgesinde etkili oluyor.
Yağan aşırı yağmurlardan dolayı Pamuklu köyü ile Bafra köyü arasındaki yol trafiğe kapandı!
Mezarlığın duvarları yıkıldı...
Detaylar geliyor...
Ülkeyi etkisi altına lan yağışlı hava özellikle Karpaz bölgesinde etkili oluyor.
Yağan aşırı yağmurlardan dolayı Pamuklu köyü ile Bafra köyü arasındaki yol trafiğe kapandı!
Mezarlığın duvarları yıkıldı...
Detaylar geliyor...
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.