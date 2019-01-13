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Dikkat! Pamuklu Bafra yolu kapandı! Aşırı yağışlar mezarlığın duvarlarını yıktı!

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Dikkat! Pamuklu Bafra yolu kapandı! Mezarlığın duvarları yıkıldı...
Dikkat! Pamuklu Bafra yolu kapandı! Aşırı yağışlar mezarlığın duvarlarını yıktı!

Ülkeyi etkisi altına lan yağışlı hava özellikle Karpaz bölgesinde etkili oluyor. 

Yağan aşırı yağmurlardan dolayı Pamuklu köyü ile  Bafra köyü arasındaki yol trafiğe  kapandı!

Mezarlığın duvarları yıkıldı...

Detaylar geliyor...

bafra.png

mezarlik.png

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