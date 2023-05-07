  • BIST 4.400,76
  • Altın 1265.335
  • Dolar 19.5067
  • Euro 21.4827
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKACovid bitti sanmayın

Dikkat pazartesinden itibaren...

» »
Kamuda yaz mesaisi yarın başlıyor
Dikkat pazartesinden itibaren...

Kamu iş yerlerinde yaz mesaisi yarın başlıyor.

17 Eylül’e kadar sürecek yaz mesaisinde pazartesi, salı, çarşamba, cuma günleri 08.00 - 14.30; perşembe günleri ise 08.00 - 12.30 ve 13.00 - 17.30 saatleri arasında mesai yapılacak. Cumartesi ve pazar günleri ise tatil olacak.

Bakanlar Kurulu’nun değiştirilmiş şekliyle 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nın 105’inci maddesi ile değiştirilmiş şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 102’nci maddesi uyarınca, yaz mesai saatlerini, 8 Mayıs’tan 17 Eylül 2023 tarihine kadar (her iki tarih dahil) düzenlediği kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Günün yirmi dört saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetlerin dışında kalan kurumlarda yaz mesai saatleri pazartesi, salı, çarşamba, cuma günleri 08.00 - 14.30; perşembe günleri ise 08.00 - 12.30 ve 13.00 - 17.30 saatleri arasında olacak.

Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketinin çalışma saatleri ile uyum sağlanabilmesi amacıyla; Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği, Girne Gümrük Şube Amirliğinde pazartesi, salı, çarşamba, cuma 08.00 - 14.30; perşembe ise  08.00 - 12.00 ve 12.30 - 17.30 arasında mesai yapılacak. Hafta sonları tatil olacak.

Kamu Görevlileri Yasası’nın 105’inci maddesinin (4)’üncü fıkrasına istinaden düzensiz mesai usulünde çalışma gerektiren Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesine bağlı Şht. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftlikleri,  Çömlekçi Devlet Üretme Çiftlikleri, Paşaköy Devlet Üretme Çiftlikleri ve Ercan Devlet Üretme Çiftliklerinde pazartesi, salı, çarşamba, cuma günleri 07.30 - 14.00; perşembe günleri ise 07.30 - 12.00 ve 12.30 - 17.00 arasında çalışılacak. Cumartesi ve pazar tatil günleri…

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesine bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesine bağlı sağlık servislerinde çalışan ve değiştirilmiş şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamı dışında kalan kamu görevlilerine şu yaz mesai saatlerinin uygulanacak:

Pazartesi - Cuma : 07.45 - 14.45; cumartesi - pazar : Tatil

Vardiya ve rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 35 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenecek.

-Başbakan Üstel tek mesaiye geçileceğini açıklamıştı

Öte yandan Başbakan Ünal Üstel, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamayla, başlatılan yasal çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte kamuda tek tip mesaiye geçileceğini duyurmuştu.

Üstel, çalışma saatlerinin yaz-kış aynı olmak üzere pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 08.00-15.30; perşembe günleri ise 08.00-12.30/13.00-17.30 olarak düzenlenmesi konusunda gerekli yasal çalışmaları başlattıklarını aktaran Üstel, bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte de yeni mesai saatlerine geçileceğini açıklamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dr. Tuğcu'yu bıçaklayanın 3 gün önce avukat darp ettiği ortaya çıktı!07 Mayıs 2023 Pazar 09:17
  • Bugün hava nasıl olacak?07 Mayıs 2023 Pazar 08:45
  • Ara seçimde iddialı aday... Tacan Reynar'ın milletvekili adaylığı kesinleşti...06 Mayıs 2023 Cumartesi 20:31
  • Tatar: Ambargo ve izolasyonlara rağmen KKTC gelişmektedir06 Mayıs 2023 Cumartesi 20:08
  • Dolu yağışı Lefkoşa-Güzelyurt yolunda da etkili oldu06 Mayıs 2023 Cumartesi 19:58
  • KTTB: Sağlıkta şiddeti kabul etmeyeceğiz. Şiddet varsa hizmet yoktur!06 Mayıs 2023 Cumartesi 19:54
  • Güneşköy-Güzelyurt yolunda kaza!06 Mayıs 2023 Cumartesi 19:48
  • Tatar, Doktor Sadrettin Tuğcu’ya yönelik saldırıyı kınadı06 Mayıs 2023 Cumartesi 19:36
  • Alayköy Sanayi Bölgesi’nde kaza06 Mayıs 2023 Cumartesi 18:51
  • Trafik Işıkları Devre Dışı Kaldı06 Mayıs 2023 Cumartesi 17:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti