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Dikkat piyasada sahte Euro

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Dikkat piyasada sahte Euro
Polis piyasaya sahte 500 Euro sürmeye çalışan iki kişiyi tutukladı.

Polis piyasaya sahte 500 Euro sürmeye çalışan iki kişiyi tutukladı.Olay 28 Ekim Cumartesi tarihinde Alsancak’ta meydana geldi.

Alsancak’ta faaliyet gösteren bir benzin istasyonuna giden iki kişi benzin almak için 500 Euro sahte banknotu, görevli personele vererek piyasaya sürmeye çalıştı.

İki kişi benzincinin paranın sahte olduğunu bildirmesi üzerine araç ile olay yerinden ayrıldı.Olayın polisin nakledilmesi üzerine yapılan soruşturmada yaşları 27 ile 18 olan iki erkek şahıs tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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