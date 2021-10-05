Dikkat! Piyasada sahte Euro!

05.10.2021 tarihinde , Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir bankada müşteri olarak bulunan şahıslar tarafından, tasarruflarında bulunan 5 adet Sahte 500’lük Euro banknotları (€2.500) tedavüle sürdükleri tespit edilmiştir.

Mesele ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturma kapsamında, bahse konu şahısların birinin kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada; 1 adet daha Sahte 500’lük Euro (€500) tespit edilmiştir.

Tedavüle Sürülen Sahte Paraların Seri Numaraları

X 03637363799

X 03637363826

X 03637363772

X 03637364735

X 03637363601

X 03637364276

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde 500 Euro cinsi para bulunduran bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.