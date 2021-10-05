Dikkat! Piyasada sahte Euro!

05.10.2021 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir bankada müşteri olarak bulunan şahıslar tarafından, tasarruflarında bulunan 5 adet Sahte 500’lük Euro banknotları (€2.500) tedavüle sürdükleri tespit edilmiştir.
Mesele ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturma kapsamında, bahse konu şahısların birinin kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada; 1 adet daha Sahte 500’lük Euro (€500) tespit edilmiştir.
Tedavüle Sürülen Sahte Paraların Seri Numaraları
X 03637363799
X 03637363826
X 03637363772
X 03637364735
X 03637363601
X 03637364276
Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde 500 Euro cinsi para bulunduran bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.
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