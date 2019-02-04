Dikkat! Planlı elektrik kesintisi olacak

KIB-TEK AÇIKLAMA YAPTI;

PLANLI KESİNTİ (GÜZELYURT İLÇESİ)

5 Şubat 2019 Salı günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle sabah 10:00 ile yaklaşık öğleden sonra 15:00 saatleri arasında; Kalkanlı Köyü’nün bir kısmı ile Çiğdem Sokak’ın elektrik enerjisi kesik olacaktır. Elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını önemle duyurur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

PLANLI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)

5 Şubat 2019 Salı günü, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle sabah 09:00 ile yaklaşık öğleden sonra 15:00 saatleri arasında; Alsancak- Green Petrol Kuzey Kısmı'nın elektrik enerjisi kesik olacaktır. Elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını önemle duyurur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.