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Dikkat! Polis uyardı! 200 TL'lik sahte paralar piyasada

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Dikkat! Polis uyardı! 200 TL'lik sahte paralar piyasada
Dikkat! Polis uyardı! 200 TL'lik sahte paralar piyasada

Dikkat! Polis uyardı! 200 TL'lik sahte parala piyasada

Halkı para alım- satımlarda dikkatli olması konusunda uyaran Polis Genel Müdürlüğü, şüpheli görülen kişilerin en yakın polis karakoluna bildirilmesini istedi.

Polis Basın Subaylığı konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı; 10.05.2018 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir markete giden Ş.G.(E-49), yapmış olduğu alış-verişe karşılık, tasarrufunda bulundurduğu 200 TL’lik sahte banknotu vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edilmiş ve akabinde söz konusu şahsın kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise yine sahte olduğuna inanlan dokuz adet daha 200 TL’lik sahte banknot bulunarak emare olarak alınmıştır.

  Emare olarak alınan sahte 200 TL’lik banknotlar; B434587077, B523125890 ve B4345667058 seri numaralarını içermektedir. Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, yukarıda seri numaraları verilen 200’lük  “Türk Lirası” cinsi para bulunan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.   

SAHTE PARA TASARRUFU VE SAHTE PARAYI TEDAVÜLE SÜRME

10.05.2018 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir markete giden Ş.G.(E-49), yaptığı alışverişe karşılık tasarrufunda bulundurduğu sahte 200 TL’lik banknotu vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, kalmakta olduğu pansiyon odasında yapılan armada ise yine sahte olduğuna inanılan 9 adet daha sahte 200 TL’lik banknot bulunarak emare olarak alınmıştır.

Emare olarak alınan sahte 200 TL’lik banknotlar; B434587077, B523125890 ve B4345667058 seri numaralarını içermektedir. Soruşturma devam etmektedir.   

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