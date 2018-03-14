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Dikkat polis uyardı, piyasada sahte para!

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Polis Basın Subaylığı piyasaya sahte Euro ve ABD Doları'nın sürülmüş olabileceğini bildirdi. Halkı bu konuda dikkatli olması için uyaran Polis Genel  Müdürlüğü, şüpheli görülen kişilerin en yakın polis karakoluna bildirilmesinin istedi.
Dikkat polis uyardı, piyasada sahte para!

Polis Basın Subaylığı piyasaya sahte Euro ve ABD Doları'nın sürülmüş olabileceğini bildirdi. Halkı bu konuda dikkatli olması için uyaran Polis Genel  Müdürlüğü, şüpheli görülen kişilerin en yakın polis karakoluna bildirilmesinin istedi.

Açıklama şöyle: 13.03.2018 tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhanede müşteri olarak bulunan iki şahıs, tasarrufunda bulundurdukları sahte 500’lük Euro ve 100’lük Amerikan Doları nakit paraları kumar oynamak maksadı ile tedavüle sürdükleri tespit edilmiştir.     Polis tarafından emare olarak alınan söz konusu sahte banknotlar, 500’lük Euro’lar X03602148275, X03602154683, X03602146097,  X00951744359 ve 100’lük ABD Doları KB47431466QB2 seri numaralarından oluşmaktadır.   Söz konusu sahte paralardan piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğunda, ellerinde belirtilen seri numaralar ile başlayan 500’lük Euro ve 100’lük ABD Doları” cinsi döviz para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.   

SAHTE PARA TASARRUFU VE TEDAVÜLE SÜRME          

13.03.2018 tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhanede müşteri olarak bulunan F.S.(E-34) ve D.K.(E-40), oyun oynamak maksadıyla tasarruarında bulundurdukları sahte olduğuna inanılan 500 Euro’luk banknotu fiş almak maksadıyla görevliye vermek suretiyle tedavüle sürmüşlerdir. Adı edilenlerin yapılan üst aramasında, F.S’nin tasarrufunda sahte olduğuna inanılan üç adet 500 Euro ve bir adet 100 ABD Doları banknot bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir

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