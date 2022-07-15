Dikkat! Polisten Duyuru

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından 16 Temmuz 2022 Cumartesi günü, 19:30-22:00 saatleri arasında, İskele’de, 2022 Yılı Ralli Şampiyonası’nın Ardahan Özel Etabı düzenlenecektir.



Belirtilen tarih ve saatlerde, Topcuköy-Ardahan Yolu geçici olarak trafik akışına kapatılacak olup, ulaşım Topcuköy köy içi yollarından sağlanacaktır.



Bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin kendi güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.