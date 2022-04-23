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Dikkat! Polisten Önemli Uyarı

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Polisten sürücülere önemli uyarı!
Dikkat! Polisten Önemli Uyarı

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği tarafından 23 Nisan 2022  cumartesi günü, 12:00-21:00 ile 24 Nisan Pazar günü 09:00-24:00 saatleri arasında Ercan Havalimanı-Akıncılar köyü, I. Tünel yolu üzerinde drag yarışı düzenlenecek.

Belirtilen tarih ve saatlerde, trafik akışı II. Tünel yolu üzerinden tek şeritte ve kontrollü olarak verilecek.

Bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin kendi güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi

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