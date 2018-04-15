  • BIST 109.604
  • Altın 177,334
  • Dolar 4,0940
  • Euro 5,0536
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAKıb-Tek Yönetim Kurulu: "Enterkonnekte her iki kesimin de faydasına"

Dikkat: “PU 131” plakalı araç ve sürücüsü her yerde aranıyor!

» »
Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Amirliği’de görevli polis ekiplerinin, dün gece alkol kontrolü yaptığı sırada, polis çavuşu Hazar Aşçıoğlu, PU 131 plakalı siyah Mercedes marka aracın çarpması sonucu yaralandı.
Dikkat: “PU 131” plakalı araç ve sürücüsü her yerde aranıyor!

Polisin “Dur” ihtarına uymayan PU 131 plakalı siyah Mercedes marka araç sürücüsü, görevi başındaki Polis Çavuşu Aşçıoğlu’na çarparak yere düşürerek yaralanamasına neden olduktan sonra, kaçarak kayıplara karıştı.

Görev başındaki polis çavuşu Hazar Aşçıoğlu’na çarpan PU 131 plakalı siyah renk Mercedes marka aracın sürücüsü polis tarafından her yerde aranıyor.

Aşçıoğlu’nun genel sağlık durumunun iyi olmasına rağmen vücudunun bazı bölgelerinde kırıklar olduğu belirtildi.

PU 131 plakalı araç sürücüsünün ise siyahi bir öğrenci olduğu ifade edildi.

PU 131 plakalı siyah Mercedes marka aracı görenler veya söz konusu araç sürücüsünü tanıyanların en yakın polis merkezine başvurması istendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kaçak yaşamla mücadele kapsamında denetimler sürüyor15 Nisan 2018 Pazar 11:13
  • LTB’den köpek sahiplerine “Gençlik Hastalığı” uyarısı15 Nisan 2018 Pazar 11:11
  • Dikkat: “PU 131” plakalı araç ve sürücüsü her yerde aranıyor!15 Nisan 2018 Pazar 11:08
  • 150 Kıbrıslı Türk ve Rum’dan liderlere çağrı14 Nisan 2018 Cumartesi 13:43
  • Akıncı, Kadir Kaba’nın kitap tanıtımı ve fotoğraf sergisine katıldı14 Nisan 2018 Cumartesi 13:07
  • Özyiğit, Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi müdürünü kabul etti14 Nisan 2018 Cumartesi 12:13
  • 14. Tiyatro Günleri başladı14 Nisan 2018 Cumartesi 11:27
  • Çilek Festivali 28 Nisan’da başlıyor14 Nisan 2018 Cumartesi 11:24
  • TC Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu KKTC’ye geldi14 Nisan 2018 Cumartesi 10:06
  • AKINCI VE ÖZGÜRGÜN GERGİNLİĞİ14 Nisan 2018 Cumartesi 06:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti