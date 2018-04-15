Dikkat: “PU 131” plakalı araç ve sürücüsü her yerde aranıyor!

Polisin “Dur” ihtarına uymayan PU 131 plakalı siyah Mercedes marka araç sürücüsü, görevi başındaki Polis Çavuşu Aşçıoğlu’na çarparak yere düşürerek yaralanamasına neden olduktan sonra, kaçarak kayıplara karıştı.
Görev başındaki polis çavuşu Hazar Aşçıoğlu’na çarpan PU 131 plakalı siyah renk Mercedes marka aracın sürücüsü polis tarafından her yerde aranıyor.
Aşçıoğlu’nun genel sağlık durumunun iyi olmasına rağmen vücudunun bazı bölgelerinde kırıklar olduğu belirtildi.
PU 131 plakalı araç sürücüsünün ise siyahi bir öğrenci olduğu ifade edildi.
PU 131 plakalı siyah Mercedes marka aracı görenler veya söz konusu araç sürücüsünü tanıyanların en yakın polis merkezine başvurması istendi.
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