  • BIST 116.603
  • Altın 172,438
  • Dolar 3,9676
  • Euro 4,9052
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAÇekya'da patlama!

Dikkat saat ayarlarınızı kontrol edin!

»
Avrupa ülkelerinde yaz saati uygulamasına geçildi
Dikkat saat ayarlarınızı kontrol edin!

Avrupa ülkelerinde yaz saati uygulamasına geçilmesi nedeniyle bazı akıllı telefonlar ve bilgisayarlar otomatik olarak 1 saat ileriye alındı. Sosyal medyada "Saat kaç" sorusu yeniden gündem olurken Türkiye’de yaz saati uygulaması olmadığı için saatler ileri alınmıyor.

Yaz saati uygulaması kapsamında, Kuzey Amerika başta olmak üzere, Avrupa'nın büyük bir kısmı, Güney Amerika'nın bir bölümü ve Avustralya Kıtası'nın bazı kesimleri, saatlerini bir saat ileri aldı. Fakat, Türkiye, Rusya, Kuzey Afrika ve Güney Amerika'nın büyük bölümü bu uygulamaya katılım göstermiyor. Önümüzdeki yıl ABD'nin Florida eyaleti de yaz saati uygulamasına katılmayan bölgeler arasına adını yazdırmak istiyor.

Bu uygulamanın hangi ülkeler tarafından uygulandığını net bir şekilde sistemlerine tanımlayamayan önde gelen dijital platformlar, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi kullanıcılarda bazı mağduriyetlere sebebiyet verebiliyor.

Bu sorunla karşılaşmak istemeyenler Android ve İOS işletim cihazlarında bazı küçük ayarlamalarla sorunu çözebiliyor;

Telefonunuzun ayarlar kısmından tarih saat sekmesini tıklayıp saat ayarlarına geçebilirsiniz. Bu ayarlar içinden güncel saat bilgileri adımlar şöyledir.

Android için Ayarlar > Genel > Tarih & Saat > Otomatik tarih ve saat ayarını kapatıp henüz değişmeyen saatinizi kullanabilirsiniz.

İOS için Ayarlar > Genel > Tarih & Saat > Otomatik saat sekmesini kapalı konuma alıp alttaki açılan menüde çıkan saat özelliğini, eğer değişmişse analog bir saat yardımıyla güncel saat bilgisi ile güncelleyebilirsiniz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Adnan Oktar'ın yanından kaçan Ceylan Özgül: Ailelere sesleniyorum!..21 Mart 2018 Çarşamba 12:48
  • Erkekler için doğum kontrol hapında gelişme21 Mart 2018 Çarşamba 12:46
  • Yaşayan en seksi manken19 Mart 2018 Pazartesi 16:28
  • Hollanda kahvaltılarının yeni yıldızı: Çılbır18 Mart 2018 Pazar 15:04
  • National Geographic dergisinden ırkçılık itirafı13 Mart 2018 Salı 19:40
  • Glokom hastalığı nedir? Ne yapılmalı? Uzmanlar ne diyor?13 Mart 2018 Salı 13:47
  • Elon Musk: "2008'de iflasın eşiğinden döndüm"12 Mart 2018 Pazartesi 20:42
  • Dubai’yi 24 saatliğine kapatan Kıbrıslı Türk12 Mart 2018 Pazartesi 15:59
  • Bu haberi okumadan hafta sonu planı yapmayın09 Mart 2018 Cuma 16:54
  • Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü08 Mart 2018 Perşembe 13:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti