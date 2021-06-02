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Dikkat saatler değişti!

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Dikkat saatler değişti!
Dikkat saatler değişti!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun bugün almış olduğu karar üzerine gece sokağa çıkma yasağı yarından itibaren gece 00.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

İşte Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun yapmış olduğu açıklama:

06/06/2021 tarihinden itibaren haftanın tüm günleri için “saat:00:00 ile 05:00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı alınması” şeklinde değiştirilmesi önerilmektedir.

06/06/2021 tarihinden itibaren perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08:30-20:00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane, büfe ve meyhaneler ise 06:00-23:30  saatleri arasında hizmetlerine devam edebileceklerdir. Marketler 07:00-23:00 saatleri arasında açık olacaktır.

 
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