Dikkat! Saatler geri alınacak

Kıbrıs’ın kuzeyinde de kış saati uygulamasına geçilecek. 27 Ekim Pazar günü sabahın erken saatlerinde uygulamaya konulacak olan kış saati uygulaması, Mart ayının sonuna kadar sürecek. Kıbrıs’ın hem kuzeyi, hem de güneyinde saatler aynı, Türkiye ile Kıbrıs arasında ise 1 saatlik zaman dilimi farkı olacak.

Büyük tartışmalara yol açmıştı

Türkiye, ilk kez 2016 yılında kış saati uygulamasına geçmemişti. Kıbrıs’ın kuzeyinde de dönemin UBP – DP hükümeti Türkiye’nin aldığı karara bağlı olarak Kıbrıs’ın kuzeyinde de saatler değişmemesini kararlaştırmıştı. Saatlerin değişmemesi kuzey ile güney arasında 1 saatlik farkı meydana getirmesinin yanında, özellikle öğrencilerin sabah saatlerinde okullara karanlıkta gitmesi sebebiyle büyük tartışmalara yol açmıştı. O dönemden sonraki yıllarda ise Avrupa ülkelerine bağlı olarak Kıbrıs’ın kuzeyinde de kış saati uygulamasına geçiliyor.