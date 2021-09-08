Dikkat, Sadrazamköy'de tatbikat var!

Sadrazamköy tatbikat bölgesinde askeri birlikler tarafından 3 Eylül’de başlayan atışlı tatbikat 28 Eylül’e kadar devam edeceğinden bölgede tarımsal ve benzeri faaliyetler nedeniyle girilmemesi uyarısında bulunuldu.

Sadrazamköy tatbikat bölgesinde askeri birlikler tarafından 3 Eylül’de başlayan atışlı tatbikat 28 Eylül’e kadar devam edeceğinden bölgede tarımsal ve benzeri faaliyetler nedeniyle girilmemesi uyarısında bulunuldu.

Girne Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tatbikat, Koruçam Burnu sahil boyu, Sadrazamköy batısındaki asfalt yolla tatil köyü arasındaki yolun batı hattı, Anten/Deniz Feneri ile tatil köyüne kadar olan sahil yolun kuzeyi arasındaki bölge boyu ve denizde 10 km’lik alanla Sadrazamköy ile batı uzanımı hattının denize kadar uzanan yolun kuzeyi arasında kalan bölgede yapılıyor.

Atışlı tatbikat nedeniyle can ve mal güvenliği bakımından tehlikeli olan bölgede sürü otlatmak, ürün hasadı, tarımsal faaliyetlerde bulunmak, balık avlamak, gezinti yapmak, köpek gezdirmek veya başka herhangi bir amaçla girilmemesi, helikopter uçuşlarına (iniş ve kalkış) engel teşkil edebilecek, su römorkları ve diğer benzer malzemelerin bölgeden uzaklaştırılması gerekiyor.