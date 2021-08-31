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Dikkat! Sahte 100 USD

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Dikkat! Sahte 100 USD
Dikkat! Sahte 100 USD

DİKKAT! SAHTE 100'lük ABD DOLARI

30.08.2021 tarihinde, Gazimağusa’da polis tarafından yapılan aramada, bir şahsın tasarrufunda 100’lük banknotlardan ve “MB61754654C B2” seri numaralarından oluşan toplam 88 adet (8.800 $) sahte ABD Doları bulunmuştur.

Mesele ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturmada; bahse konu şahıs tarafından yine 100’lük banknotlardan oluşan 20 adet (2000 $ ) sahte ABD Dolarını da başka bir şahsa vermek suretiyle te davüle sürdüğü tespit edilmiştir.

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurulduğundan, ellerinde yukarıda belirtilen seri numaralı 100’lük “ABD Doları ” cinsi para bulunan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.

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