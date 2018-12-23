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Dikkat sahte para!

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Sahte para tedavüle süren şahıs tutuklandı
Dikkat sahte para!

Polis Basın bülteninde yer alan habere göre; dün saat 19:30 sıralarında, Lefkoşa’da, M.D.(E-19), tasarrufunda bulunan sahte olduğunu bildiği 2 adet 200 TL’lik banknotları, yine Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir bet ofise giderek oynamış olduğu kupona karşılık görevliye vermek suretiyle tedavüle sürüp karşılığında para üstü olarak 180 nakit parayı sahtekarlıkla temin etti.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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