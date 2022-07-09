Dikkat! Sahte para!

Polis, Girne’de iki şahıs tarafından 100’lük banknotlardan oluşan 10 adet sahte ABD dolarının tedavüle sürüldüğünü açıkladı.

Polis, “100’lük ABD Doları” cinsi para bulunduran bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Polis Basın Subaylığı, Girne’de iki şahıs tarafından 100’lük banknotlardan oluşan 10 adet sahte ABD dolarının tedavüle sürüldüğünü duyurdu.

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde bu seri numaraları ile başlayan 100’lük ABD Doları cinsi para bulunan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Tedavüle sürülen sahte banknotların seri numaraları şöyle:

KK11264874CK11, KK11264873CK11, KB53287295KB2, KB53287296KB2, KL91537269BL12, KL91537270BL12, KL91537268BL12, KK11264875CK11, KL91537521BL12, KL91537520BL12 seri numaralarından oluşan sahte olduğuna inanılan toplam 22,700 Dolar nakit parayı tedavüle sürdükleri tespit edildiğini açıkladı.