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Dikkat! Santrale yıldırım düştü, elektrikler kesildi (foto-haber)

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Dikkat! Santrale yıldırım düştü, elektrikler kesildi
Dikkat! Santrale yıldırım düştü, elektrikler kesildi (foto-haber)

Geçitkale Trafo Merkezi’ne bu sabah saatlerinde düşen yıldırım, 28 köyü elektriksiz bıraktı.

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Çağrı Merkezi Sorumlusu Tuluğ Kalyoncu, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, “Hasar çok ciddi. Elektrik enerjisinin yeniden ne zaman verilebileceğiyle ilgili kesin bir açıklama yapmak mümkün değil” dedi.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş ise açıklamasında “Yıldırım trafo merkezini resmen patlattı. Ekiplerin erken müdahalesi felaketin büyümesini engelledi” bilgisini verdi.

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KESİNTİDEN ETKİLENEN 28 KÖY VAR

Kıb-Tek Çağrı Merkezi Sorumlusu Tuluğ Kalyoncu, kesintiden etkilenen köyleri şu şekilde sıraladı:

“Mağusa ilçe sınırları içinde: Akova, Yıldırım, Alaniçi, Dörtyol, Mutluyaka, Korkuteli, Pirhan, İnönü, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Gönendere, Tirmen, Geçitkale, Çamlıca, Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı, Tatlısu, Küçükerenköy ve Ergenekon.

İskele ilçe sınırları içinde: Boğaziçi, Sınırüstü ve Altınova.”

Kalyoncu,  “Bu trafo merkezinden beslenen 4 tane ana arter, orta gerilim elektrik şebekesinin çıkış noktasıdır. Yıldırım, 66/11 kilovolt ana hatlarının çıkış noktasına zarar verdi. Ekipler olay yerinde. Çalışmalar sürüyor” dedi.

“VATANDAŞLAR GELİŞMELERİ KIB-TEK’İN SOSYAL MEDYA HESABINDAN VEYA ÇAĞRI MERKEZİ’NDEN TAKİP EDEBİLİR”

Kalyoncu, vatandaşların bu konudaki gelişmeleri Kıb-Tek’in facebook ve Twitter hesabından takip edebileceğini, 6000960 çağrı merkezinin de 24 saat hizmette olduğunu söyledi.

ÖZTAŞ: “YAKLAŞIK 2 BUÇUK SAAT SÜREN ÇALIŞMALARLA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI”

Öte yandan TAK’a konuşan Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, düşen yıldırımın, trafo merkezini resmen patlattığını söyledi.

Hasan Öztaş, trafo merkezinde yıldırımın düşmesiyle saat 06.30 civarında çıkan yangının yaklaşık 2 buçuk saat süren çalışmalarla kontrol altına alındığını ifade etti.

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Sosyal medyadan da yaptığı “Büyük bir felaketten dönüldü” açıklamasını yineleyen Öztaş, “Belediye, itfaiye ve Elektrik Kurumu ekiplerinin erken sürede olay yerine gelmesi ve müdahalesi, felaketin büyümesini engeldi” dedi.

 

OLAY YERİNİN TÜM FOTOĞRAFLARI

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