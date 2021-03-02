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Dikkat! Şiddetli yağış ve rüzgar uyarısı

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Doğu Akdeniz’de akşam saatlerinden itibaren fırtınamsı rüzgar ve kuvvetli yağış görülmesi bekleniyor.
Dikkat! Şiddetli yağış ve rüzgar uyarısı

Doğu Akdeniz’de akşam saatlerinden itibaren fırtınamsı rüzgar ve kuvvetli yağış görülmesi bekleniyor.

TC Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Akdeniz’de bugün akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtınamsı rüzgar ve yer yer kuvvetli yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Yarın öğleden sonra etkisini kaybetmesi beklenen fırtına ve yağış nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor. 

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