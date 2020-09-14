  • BIST 1.103
  • Altın 468,515
  • Dolar 7,4735
  • Euro 8,8528
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1996 test yapıldı, 20 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi

Dikkat.!! Şifa ararken canınızdan olmayın

» »
Kendilerini “şifacı” olarak tanıtan bazı kişiler son günlerde yeni tip koronavirüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığını iyileştirdiği iddiasıyla alternatif tedavi yöntemlerini pazarlamaya başladı.
Dikkat.!! Şifa ararken canınızdan olmayın

Sosyal medyada öne çıkan Kovid-19’a yönelik alternatif tedavi seçenekleri arasında ozon terapi de başı çekiyor. Sağlık merkezi adı altında hizmet veren bazı merkezlerde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi vaadiyle ozon tedavi ve takviyesi uygulanırken, ünlü isimlerin bu tedaviyi tercih ettiğine yönelik fotoğraflar, sosyal medya yoluyla servis ediliyor. Bir diğer Kovid-19’a karşı sağlık vaadi de glutatyon ve vitamin takviyesi tedavisi. Bu tedaviyle de bağışıklık sisteminin güçlendirildiği ve virüse karşı koruma kalkanı oluşturduğu iddia ediliyor.

‘Yalanlara inanmayın’

Uzmanlar ise vatandaşların bu tür yalanlara inanmaması gerektiği uyarısında bulunuyor. İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Haluk Eraksoy şunları dedi:

“Kovid-19’a yönelik ortaya atılan bir takım saçma alternatif tedavi yöntemleri halkımızın aklını karıştırmaktan başka bir işe yaramaz. Vatandaşlarımız bilim dünyasının dışındaki söylemlere kulak asmasınlar. Literatürde, bilim dünyasında kabul görmeyen yöntemlere kimse rağbet etmemeli. Kovid-19’a yönelik tedavi amacıyla kullandığımız iki tür ilaç var. Birincisi antiviral ilaçlar, diğeri antienflamatuvar ve anti-sitokinler dediğimiz grup. İlk grup virüs etkilemeye yönelik ikinci grup iltihabı gidermeye ve vücudun virüse verdiği aşırı yanıtı baskılamaya yönelik ilaçlar. Işıkla, kabartma tozuyla, frekansla tedavi gibi safsataların hiçbir yararı olmayacağı gibi tedaviyi de sekteye uğratır. Bilimsel temeli ve kanıta dayalı olmayan yöntemler çözüm ve çare olamaz..”

Fizikçiden tedavi önerisi!

Koronaya karşı tedavi önerileri Tıp camiası dışından da geliyor. Fizik Profesörü Mehmet Şahin, dokulara ultra ses dalgaları veya elektromanyetik dalgalar uygulayarak virüsün önlenebileceğini savunuyor: “Basit bir fiziksel yöntemi öneriyoruz. Bunlar iki gruba ayrılır. Ultrasonik ses dalgaları. Bu ultrason cihazları ile yapılabilir. İkincisi radyo dalgaları, özellikle bu yöntemde virüsün moleküler yapısı çıkarılıp, onun titreşim enerjileri veya elektronik enerjileri bulunursa, virüsü rezonansa getirecek uygun elektromanyetik dalga kullanılabilir (Tahminen bu elektromanyetik dalganın enerjisi 0.1-2.0 eV aralığında ya da daha uzun dalga boylu elektromanyetik dalga olmalıdır). Bu metodlardan biri virüsün bağ yapımını büyük oranda engelleyecektir.”

‘Kanıtlanmadan denemeyin’

Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü, bazı ülkelerde geleneksel tedavilerin doktor kontrolünde uygulandığını belirterek, şu uyarılarda bulundu: “Tıpta kanıtlanmamış şeyleri denemek doğru değil. Vatandaşın kapısını çalacağı yer; hastane ve doktorlardır. Ayrıca tek bir hasta ve tek bir tedavi yöntemi de söz konusu değil. Bilim Kurulu olarak bizim önerilerimiz bağlayıcı değil, tavsiye niteliğindedir. Hekimler kanıta dayalı olmayan tedaviyi uygulamaz; Kanıta ve rehberlere uygun seçenekleri değerlendirir. Bilimsel olmayan yöntemlerden uzak durulmalı.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İlk yardımda doğru bilinen 10 yanlış!13 Eylül 2020 Pazar 22:19
  • TIP-İŞ çifte standarda tepki gösterdi!13 Eylül 2020 Pazar 21:46
  • Grip ve ve Covid-19'a aynı anda yakalanmak mümkün mü? Bu durumda ne yapılmalı?13 Eylül 2020 Pazar 21:30
  • Doktor: Maskeyi kola takanların solunum cihazına bağlandığını görünce üzülüyoruz13 Eylül 2020 Pazar 21:16
  • Protez saç sağlıklı mı?13 Eylül 2020 Pazar 20:47
  • Koronavirüs tedavisinde yeni gelişme!13 Eylül 2020 Pazar 20:34
  • Korona'ya yakalananların sayısı 29 milyona yaklaştı13 Eylül 2020 Pazar 19:48
  • Günde 4 saatin üzerinde cep telefonu kullanmak sağlığı böyle tehdit ediyor13 Eylül 2020 Pazar 19:48
  • Pandemi merkezinde kapı yok haberlerinden sonra Bakanlık harekete geçi!...13 Eylül 2020 Pazar 18:28
  • Koronavirüs aşısı: Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın testleri yeniden başlıyor13 Eylül 2020 Pazar 10:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti