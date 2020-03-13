Dikkat sis var!

Girne-Değirmenlik (Dağyolu) Anayolu’nun zirve kısmında oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azalmaktadır.
Polis bu güzergahı kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Girne-Değirmenlik (Dağyolu) Anayolu’nun zirve kısmında oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azalmaktadır.
Polis bu güzergahı kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
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