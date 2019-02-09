Dikkat sis var! Görüş 10 M'ye düştü...

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Kaleburnu – Dipkarpaz anayolu üzerinde oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına düşmüştür.
Polis bu güzergâhı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyetmeleri konusunda uyardı
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Kaleburnu – Dipkarpaz anayolu üzerinde oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına düşmüştür.
Polis bu güzergâhı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyetmeleri konusunda uyardı
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