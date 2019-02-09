  • BIST 102.452
  • Altın 221,851
  • Dolar 5,2449
  • Euro 5,9422
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Dikkat sis var! Görüş 10 M'ye düştü...

» »
Dikkat sis var! Görüş 10 M'ye düştü...
Dikkat sis var! Görüş 10 M'ye düştü...

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Kaleburnu – Dipkarpaz anayolu üzerinde oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına düşmüştür.

Polis bu güzergâhı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyetmeleri konusunda uyardı

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dipkarpaz'da Bulunan "Balıkçı Barınağı" Yıllardır Bakımsız ve Tehlike Arz Ediyor.30 Ocak 2019 Çarşamba 16:28
  • Dikkat İskele'de planlı elektrik kesintisi30 Ocak 2019 Çarşamba 14:18
  • Yarın Karpaz’da Bazı Bölgelerde Elektrik Kesintisi Olacak29 Ocak 2019 Salı 18:40
  • İskele'de iş kazası!27 Ocak 2019 Pazar 14:43
  • Anastasiadis: Akıncı'nın hafızası kendisini yanıltıyor26 Ocak 2019 Cumartesi 13:12
  • Ekrem Gazi Özusal, DP’nin Lefke İlçe Başkan adayı25 Ocak 2019 Cuma 17:22
  • Vurdumduymazlıkta sınır yok: Telleri kesip okulun içinde sürü güttü25 Ocak 2019 Cuma 17:04
  • Mehmetçik Halk Plajı için kiralanma kararı alındı24 Ocak 2019 Perşembe 17:01
  • HP İskele Milletvekili Mesut Genç'in acı günü20 Ocak 2019 Pazar 11:30
  • Sürücülerin dikkatine!15 Ocak 2019 Salı 09:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti