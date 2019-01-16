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Dikkat Su Kesintisi!

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Dikkat Su Kesintisi!
Dikkat Su Kesintisi!

Girne Belediyesi, Türkiye’den su temini projesi kapsamında, yapılan isale hattında oluşan teknik arızadan dolayı kente düzenli olarak su verilmediğini duyurdu. Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, yapılacak çalışmaların seyrine göre arızanın giderilmesinin 18 Ocak 2019 Cuma gününe kadar sürebileceği belirtilerek, çalışmalar nedeniyle birçok noktaya dönüşümlü şekilde su verileceği kaydedildi.

Vatandaşların suyu tasarruflu kullanmaları

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