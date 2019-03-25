Dikkat Su Kesintisi!

Lefkoşa’da Surlariçi bölgesine, şebekedeki çalışmalardan dolayı bugün ve yarın su verilemeyecek.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Su İşleri ve Altyapı Şubesi tarafından Surlariçi Bölgesi’ne su sağlayan içme suyu şebekesi üzerinde planlı olarak bakım ve onarım çalışması yapılacağı bildirildi.

LTB’den verilen bilgiye göre, çalışmalar nedeniyle bu sabah saat 08.00 ile 26 Mart Salı gecesi saat 22.00 saatleri arasında bölgeye su verilemeyecek.

Çalışmaların seyrine göre suyun şebekeye belirtilen saatten birkaç saat daha erken veya geç verilebileceği belirtilirken, yurttaşların su sıkıntısı yaşamaması için çalışma öncesi su depolamaları tavsiyesinde bulunuldu.