Dikkat! Tahıllarda fungal hastalığı baş gösterdi

Mevsim normallerinin de üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve aşırı neme bağlı olarak fungal hastalıklar, bitkilerde yoğun olarak tespit edilmiştir.

İşte Bakanlığın açıklaması;

Ülkemizde son dönemde yer alan aşırı yağışların tahıl alanlarına etkisi, dairemiz mühendisleri tarafından yapılan tarla kontrollerinde incelenmiştir.

Bu kontroller neticesinde, mevsim normallerinin de üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve aşırı neme bağlı olarak fungal hastalıklar, bitkilerde yoğun olarak tespit edilmiştir.

Tespit edilen hastalıkların, sap veriminde ve dane hasatında kayıplara yol açabileceği riski gözönüne alınarak, üreticilerin tahıl alanlarında gerekli ilaçlamaları yapmaları tavsiye edilmektedir.

Üreticiler, hastalıklarla mücadele kapsamında kullanılacak ilaçlama yöntemleri ile ilgili bilgi ve uygulama metotlarını, bölgelerindeki Kaza ve Bölge Tarım Dairelerinden alabilirler.

Tahıl üreticilerine önemle duyurulur.