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Dikkat! Tam 6 saat elektrik kesintisi olacak

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Dikkat! Tam 6 saat elektrik kesintisi olacak
Dikkat! Tam 6 saat elektrik kesintisi olacak

KIB-TEK açıklama yaptı. İşte o açıklama;

28 Mart 2019 Perşembe günü, orta gerilim elektrik şebekesine yapılacak proje çalışması nedeniyle sabah 09:00 ile yaklaşık öğleden sonra 15:00 saatleri arasında; Erenköy Tanyel Sitesi ,Balıkçı Barınağı,Erenköy Belediye Plajı civarının elektrik enerjisi kesik olacaktır.

Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatlerden erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını önemle duyurur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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