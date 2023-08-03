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DİKKAT! Tedavüle Sürülen Sahte 100’lük Eurolar var

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01.08.2023 tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren bir döviz bürosuna müşteri olarak giden bir şahıs tarafından, 13 adet 100’lük banknotlardan oluşan toplam 1300 Euro sahte paranın tedavüle sürüldüğü tespit edilmiştir.
DİKKAT! Tedavüle Sürülen Sahte 100’lük Eurolar var

01.08.2023 tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren bir döviz bürosuna müşteri olarak giden bir şahıs tarafından, 13 adet 100’lük banknotlardan oluşan toplam 1300 Euro sahte paranın tedavüle sürüldüğü tespit edilmiştir.

 

Tedavüle Sürülen Sahte 100’lük Euroların Seri Numarası;

941341

 

            Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numarası ile başlayan “100’lük Euro” cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur.

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