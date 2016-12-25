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Dikkat! Toprak kayması yaşanıyor!

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Dikkat! Toprak kayması yaşanıyor!
Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte 100 kilogramdan fazla yağış düştüğünü açıkladı...

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte Girne, Kozanköy, Alsancak, Boğaz ve Çamlıbel’de metrekareye 100 kilogramdan fazla yağış düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesi, en fazla yağışın metrekarede 139,2 kilogramla Girne’de kaydedildiğini bildirdi.

Diğer bölgelerde metrekareye düşen yağış oranları ise şöyle açıklandı:

“Kozanköy 124, Alsancak 114,2, Boğaz 108, Çamlıbel 103,2, Zafer Burnu 81,1, Beylerbeyi 69, Dipkarpaz 60,8, Koruçam 48, Akdeniz 38,6, Sandallar 30,1, İskele 23,5, Yeşilırmak 23,1, Kalkanlı 19,5 ve Salamis 17,8.”

Yağış alan diğer bölgelerde metrekarede 1 ile 15 kilogram arası yağış kaydedildiği belirtildi.

BAZI YOLLARA KAYA, TAŞ VE TOPRAK DÜŞTÜ... KONTROLLÜ GEÇİŞLER SÖZ KONUSU

Öte yandan polis, Geçitkale-Tatlısu ve Sadrazamköy-Kayalar köyleri arasında yollara kaya, taş ve toprak düştüğünü belirterek, sürücülerin kontrollü geçişin sağlandığı bu yollarda dikkatli seyretmesini istedi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Girne’de kapalı yol olmadığı belirtilerek, sürücüler su birikintilerine karşı uyarıldı.

Ayrıca Geçitköy-Çamlıbel yolu üzerinde yer yer toprak kayması olduğu da açıklandı.

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