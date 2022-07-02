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Dikkat! Trafiğe Kapalı Yol

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20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı tören provası dolayısıyla Lefkoşa’da tören yapılacak güzergah yarın trafiğe kapalı olacak.
Dikkat! Trafiğe Kapalı Yol

Lefkoşa’da 20 Temmuz tören provası yapılacak güzergah yarın trafiğe kapatılacak.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa’da saat 07.00’den itibaren Alpet-Altınbaş Petrol Trafik Işıkları kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasında kalan güzergahın tören provasının sona ereceği saate kadar trafik akışına kapatılacağı kaydedildi.

Açıklamada, belirtilen tarih ve saatlerde Organize Sanayi Bölgesine Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine Gazimağusa istikametine Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametineveGirne istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin kontrollü olarak kullanabilecekleri güzergah hakkında da bilgi verildi.

Açıklamada, belirtilen tarih ve saatlerde trafik akışına engel olmamak için sürücülerden belirtilen yollar üzerine araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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