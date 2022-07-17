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Dikkat! Trafiğe Kapalı Yol

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Polis Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 20 Temmuz provaları nedeniyle Lefkoşa'da bazı yolların trafiğe kapatıldığı duyuruldu.
Dikkat! Trafiğe Kapalı Yol

20 Temmuz tören provası başkent Lefkoşa’da gerçekleştiriliyor.

Prova programı nedeniyle, Lefkoşa’da, saat 07.00’den itibaren Honda Trafik Işıkları Kavşağı, Alpet-Altınbaş Petrol Trafik Işıkları Kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasında kalan güzergâh, tören provasının sona ereceği saate kadar trafik akışına kapatıldı.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, prova süresince trafik akışının alternatif yollardan sağlandığı kaydedildi.

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