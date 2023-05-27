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Dikkat! Trafiğe Kapalı Yol

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Serhatköy Alt Geçidi ile Mevlevi Çemberi arasındaki güzergahı yarın çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak
Dikkat! Trafiğe Kapalı Yol

Serhatköy Alt Geçidi ile Mevlevi Çemberi arasındaki güzergahın yarın düzenlenecek olan drag yarışı dolayısıyla çift yönlü olarak trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Motosiklet drag yarışı nedeniyle 28 Mayıs Pazar günü, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunun Serhatköy Alt Geçidi ile Mevlevi Çemberi arasındaki yol güzergahı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Polis açıklamasına göre, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından 09.00-18.00 saatleri arasında düzenlenecek yarıştan dolayı belirtilen saatlerde Lefkoşa ve Güzelyurt istikametlerinden gelen araçların ulaşımı Serhatköy güzergahından eski Lefkoşa–Güzelyurt ana yolu üzerinden sağlanacak.

Açıklamada, “Bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin, kendileri ile yarışmacıların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur” denildi.

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