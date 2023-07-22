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Dikkat! Trafiğe kapalı yol

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Karayolları Master Planı kapsamında devam eden onarım ve üst yapı takviyesi işleri nedeniyle Haspolat Kavşağı ile Taşkent Kavşağı arasındaki yol güzergâhında yapılacak yol çalışmaları nedeniyle bu yol, bugün ve yarın trafiğe kapalı olacak.
Dikkat! Trafiğe kapalı yol

Karayolları Master Planı kapsamında devam eden onarım ve üst yapı takviyesi işleri nedeniyle Haspolat Kavşağı ile Taşkent Kavşağı arasındaki yol güzergâhında yapılacak yol çalışmaları nedeniyle bu yol, bugün ve yarın trafiğe kapalı olacak.

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, KKTC Karayolları Master Planı kapsamında bulunan, “Muhtelif 3. Sınıf Yollar ile Muhtemel Yerleşim Yerleri İç Ulaşım Yolları Yapım, Onarım ve Üstyapı Takviyesi İşleri” kapsamında, Haspolat Kavşağı ile Taşkent Kavşağı arası yol güzergâhında yapılacak yol çalışmaları nedeniyle 22 Temmuz ile 23 Temmuz günlerinde bu yol araç trafiğine kapatılacak.

Trafik, alternatif yol güzergahından sağlanabilecek.

Karayolları Dairesi, bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmelerini, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

 
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