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Dikkat! Trafiğe Kapalı Yol Var

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Dikkat! Trafiğe Kapalı Yol Var

30 Ağustos Zafer Bayramının 100’üncü yıldönümü kutlamaları, prova ve tören programı nedeniyle; 28 Ağustos 2022 tarihinde, Lefkoşa’da, saat 08.00’den tören provasının sona ereceği saate kadar ve 30 Ağustos 2022 tarihinde, saat 07:00’den itibaren törenin sona ereceği saate kadar Lefkoşa’da, Alpet (Altınbaş) Petrol ışıkları kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasında kalan yol trafik akışına kapatılacaktır.

 

Belirtilen Tarih ve Saatlerde;

  • Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Altınbaş Petrol İstasyonu önündeki yol kavşağı ile Cezaevi kavşağından kontrollü olarak sağlanacaktır.
  • Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Yakın Doğu Bulvarından sağlanacaktır.
  • Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım; Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht. İsmail Beyoğlu Caddesi veya Honda Trafik Işıklarından sola dönerek Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinden sağlanacaktır.
  • Gazimağusa istikametinden gelip Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım; Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Gönyeli Çemberi güzergahı veya Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen Trafik Işıkları kavşağından MetehanAlayköy Çevre yolu üzerinden sağlanacaktır.
  • Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım; AlayköyMetehan Çevre yolu veya Gönyeli Çemberi ile               Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacaktır. 
  • Girne istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım; BoğazköyDikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden devam ederek, Altınbaş Trafik Işıkları kavşağı üzerinden                 veya GirneLefkoşa Anayolunu kullanan sürücüler için ise Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacaktır. 


Belirtilen tarih ve saatlerde;

  Trafik akışını engellememek için sürücülerin belirtilen yollara park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

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