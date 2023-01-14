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Dikkat! Ülke Geneli Elektrik Kesintisi

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Kıb-Tek, sosyal medya hesabından ülke genelinde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu...
Dikkat! Ülke Geneli Elektrik Kesintisi

PLANLI KESİNTİ (KKTC GENELİ)

14 Ocak 2023 Cumartesi günü Teknecik Elektrik Santrali'nde meydana gelen jeneratör arızasının devam etmesi nedeni ile 11:00 ile 17:00 saatleri arasında ülke genelinde 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacaktır. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Halkın mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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