Dikkat! Ülke genelinde elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) tarafından yapılan açıklamada, bugün 17.00'da başlayan ülke genelindeki elektrik kesintilerinin 22.00'a kadar süreceği bildirildi.
Açıklamada, 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler olacağı belirtildi.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) tarafından yapılan açıklamada, bugün 17.00'da başlayan ülke genelindeki elektrik kesintilerinin 22.00'a kadar süreceği bildirildi.
Açıklamada, 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler olacağı belirtildi.
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