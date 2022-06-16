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Dikkat! Ülke genelinde elektrik kesintisi

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KIB-TEK'ten yapılan açıklamada, bugün saat 17.00'de başlayan ülke genelindeki elektrik kesintilerinin 22.00'a kadar süreceği bildirildi.
Dikkat! Ülke genelinde elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) tarafından yapılan açıklamada, bugün 17.00'da başlayan ülke genelindeki elektrik kesintilerinin 22.00'a kadar süreceği bildirildi.

Açıklamada, 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler olacağı belirtildi.

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