Dikkat! ülke genelinde elektrik kesintisi

Kıb-Tek'ten yapılan açıklama şu şekilde:
**GENEL KESİNTİ UYARISI**
Değerli Tüketicilerimiz,
04.07.2022 tarihinde KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı olarak 2'şer saatlik dönüşümlü kesintiler yapılmaya başlanmıştır.
Kıb-Tek'ten yapılan açıklama şu şekilde:
**GENEL KESİNTİ UYARISI**
Değerli Tüketicilerimiz,
04.07.2022 tarihinde KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı olarak 2'şer saatlik dönüşümlü kesintiler yapılmaya başlanmıştır.
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