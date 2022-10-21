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Dikkat! Ülke Genelinde Telefon ve İnternet Kesintisi Olacak

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Lefkoşa Telefon Dairesi’nde bu gece sistem yenileme çalışması yapılacak.
Dikkat! Ülke Genelinde Telefon ve İnternet Kesintisi Olacak

Lefkoşa Telefon Dairesi’nde bu gece sistem yenileme çalışması yapılacak.

Telekomünikasyon Dairesi’nden verilen bilgiye göre, bu gece 00.00’da başlayacak ve sabah 05.00’e kadar süreecek sistem yenileme çalışması esnasında, ülke genelinde aynı anda farklı ilçelerde olacak şekilde çok kısa süreli ses ve internet hizmetlerinde belli aralıklarla kesinti olacak.

Açıklamada, abonelerden anlayış beklendiği ifade edildi ve gerekli tedbirlerin alınması istendi.

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