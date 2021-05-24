Dikkat: “Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları COVID-19 ile karıştırılabilir!”

Özellikle içinde bulunduğumuz bahar aylarında ani ısı değişiklikleri, yağmur, rüzgar ve polenlerin etkisi ile vücut direnci azalıyor ve bağışıklık sistemi zayıflıyor.

Özellikle içinde bulunduğumuz bahar aylarında ani ısı değişiklikleri, yağmur, rüzgar ve polenlerin etkisi ile vücut direnci azalıyor ve bağışıklık sistemi zayıflıyor. Bu süreçte soğuk algınlığı ile başlayan solunum yolu enfeksiyon ve hastalıklarına yakalanma riskimiz diğer dönemlere nazaran daha fazla. Soğuk algınlığı ilerlerse, sinüzit yapabilir.

Bahar aylarında COVID-19 hastalığı ile karışabilecek bir diğer hastalık ise üst ve alt solunum yolu alerjileri ve hastalıklarıdır. BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi doktorlarından Prof. Dr. Altan Yıldırım “Covid 19’da ateş, öksürük, kırgınlık, solunum sıkıntısı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kusma, ishal, kas ağrısı, karın ağrısı görülebilir. Bunlar diğer hastalıklarda da görülebilen semptomlar olması nedeniyle ayırıcı tanı için mutlaka iyi bir temas öyküsü alınmalı ve test yapılmalıdır.” dedi.

Sinüzit nasıl meydana geliyor?

Sinüzit birçok kişinin akut ya da kronik olarak karşılaştığı bir hastalıktır. Akut (aniden oluşan) sinüzit burun içerisinde iltihap oluşup şişmesi sinüs salgılarının akışının bozulup koyulaşarak tıkaçlar oluşturmasıdır.

Burun tıkanır, nefes daralır, öksürük gelişebilir ve baş ağrısı yüzde dişlerde ağrı oluşur, halsizlik, ateş ortaya çıkar, koku alma bozukluğu ve nefeste pis koku hissedilir. Sebebi genellikle griptir.

Eğer bulgular beş günü geçiyor ise ve gözlerde kızarma ve şişme oluyor, ateş yükseliyor, hava açlığı başlıyor, şuur bulanıyor ve ensede sertlik ve çift görme oluşuyorsa hiç beklemeden hekiminize danışmanız gerekmektedir. Bu durum artık grip enfeksiyonunun üzerine bakteri enfeksiyonunun da ilave olduğu anlamındadır ve basit grip tedavisi yeterli olmayabilir.

Risk Faktörleri

Alerji, devinasyon, nazal polip ve sigara kullanımı iyileşme süresini belirgin olarak uzatır.

Müzmin (Kronik) Sinüzit Nedir?

Burunun ve burun çevresinde baş içerisindeki sinüslerin tedaviye rağmen 3 ay veya daha fazla şişmesi ve iltihaplanmasıdır. Bu durum sinüslerden buruna ve genze akan burun sıvılarının koyulaşıp akamamasına ve sinüslerde tıkaçlar oluşmasına neden olur. Burun tıkanıklığı, nefes darlığı, öksürük, burun çevresinde ve gözlerde şişme hassasiyet ve ağrı yapar.

Müzmin sinüzit gelişince üzerine sık sık mikrobik iltihap da eklenebilir ve şikâyetler artar. Hem çocuklarda hem de erişkinlerde oluşabilir.

Sinüzitin Sebep Olduğu Şikâyetler Neler?

• Burunda şişmeye bağlı tıkanıklık

• Koyu ve renkli geniz akıntısı

• Nefes darlığı ve öksürük

• Alın, gözler ve yanaklar bölgesinde ağrı

• Koku ve tat bozukluğu sık görülür

• Kulak, boğaz, horlama, halsizlik, göz ve diş ağrısı ilave olarak görülebilir.

Kronik ve akut sinüzit şikâyetleri benzemekle birlikte kronik sinüzitte şiddeti az ve süresi uzundur, genellikle 3 ay veya daha fazla sürer. Ateş kronik sinüzitte pek görülmez ama zaman zaman kronik sinüzit akut hale geçebilir ve o zaman ateş ortaya çıkabilir. Eğer şikâyetleriniz devamlı ise veya sık tekrar ediyorsa kronik olması söz konusudur ve hekiminize danışmanız gerekmektedir.

Nedenler;

Alerji, astım ve aspirin duyarlılığı, nazal polip, nazal septum deviasyon, diş çürükleri, sigara kullanımı, bağışıklık sistem hastalıkları ve damarsal bazı hastalıklar olabilir.

Komplikasyonlar;

Tedavi edilmeyen kronik sinüzit sık akciğer enfeksiyonu, astım, KOAH gibi uzun dönemli sonuçlar oluşturabilir. Aynı zamanda burun etrafındaki bölgelerde; göz içerisinde ve beyinde ikincil enfeksiyonlara kaynak oluşturabilir.

Korunmak için;

Alerji tetkik ve tedavisi, el temizliği, sigara kullanımı kesilmesi ve burunun nemlendirilmesi önemlidir.

Tanı Konulması;

Endoskopik burun içi muayenesi, alerji testleri, bilgisayarlı tomografi ve burun içi mikroorganizma kültür analizleri ile mümkündür.

Sinüzit Tedavisi

Burun içi deniz suyu yıkamaları, burun içi kortizon kullanımları, alerji tedavileri yapılır. Yeterli olmadığı ve gerekli durumlarda varsa nazal polip alınması, nazal septum devinasyon düzeltilmesi ve sinüslerin ağızlarındaki tıkaçların kaldırılması endoskopik (kapalı) yöntemler ile uygulanabilinir.