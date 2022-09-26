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Dikkat! Uzun Süreli Elektrik Kesintisi

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Kıb-Tek, Mağusa bölgesinde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
Dikkat! Uzun Süreli Elektrik Kesintisi

Kıb-Tek'in sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

PLANLI KESİNTİ (MAĞUSA İLÇESİ)

27 Eylül 2022 Salı günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 09:00-14:00 saatleri arasında; Kanizi Petrol Bölgesi ve Geçitkale Köy Camisine elektrik verilemeyecektir.

Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder ve verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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