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Dikkat! Uzun süreli elektrik kesintisi

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Yeşilırmak bölgesinde orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün 09.00 ile 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Dikkat! Uzun süreli elektrik kesintisi

Yeşilırmak'ta orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün 09.00 ile 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Güzelyurt Bölge Amirliği tarafından yapılan açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması uyarısında bulunuldu ve gerekli tedbirlerin alınması istendi.

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