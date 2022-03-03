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Dikkat! Virüsler Bazı Yüzeylerde 3 Güne Kadar Yaşayabiliyor

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​​​​​​​ABD’de Ulusal Alerji ve Salgın Hastalıklar Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre virüsler, havada birkaç saat, bazı yüzeylerde ise üç güne kadar yaşayabiliyor.
Dikkat! Virüsler Bazı Yüzeylerde 3 Güne Kadar Yaşayabiliyor

 Abalıoğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren HIFYBERbu virüslerin doğru çalışmayan iklimlendirme sistemleri ile taşınarak, bulaş riskini artırmaması için iklimlendirme sistemlerindeki hava filtrelerinin filtrasyon verimliliğine dikkat çekti.

 

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, dikkatleri toplu yaşam alanlarındaki iç hava kalitesine çekti. Yeni normal hayatımızda bireysel olarak aldığımız önlemler kadar iklimlendirme sistemleri ile doğru şartlandırma yaparak, iç ortam hava kalitesini sağlamak da hayati önem taşıyor.

 

Virüsler 3 güne kadar yaşayabiliyor

ABD’de Ulusal Alerji ve Salgın Hastalıklar Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre virüsler, havada birkaç saat, bazı yüzeylerde ise üç güne kadar yaşayabiliyor. Abalıoğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren HIFYBER, bu virüslerin, doğru çalışmayan iklimlendirme sistemleri ile taşınarak, bulaş riskini artırdığını açıkladı. 

 

“Nanofiber özellikte ki filtreler hayati önem taşıyor”

“Enfekte olan bireyin; öksürme, hapşırma, konuşma gibi davranışları nedeniyle ürettiği damlacıklar; ofisler, hastaneler, alışveriş merkezleri, okullar, oteller, restoranlar gibi kapalı alanlarda, doğru çalışmayan iklimlendirme sistemleri ile taşınarak, bulaş riskini artırıyor. Havada asılı kalan bu bakteri ve virüs gibi kirleticiler, koronavirüs bulaş riskini artırmanın yanı sıra astım, bronşit gibi alerjik hastalıklara ve hatta kalp rahatsızlıklarına neden olabiliyor” diyen Hifyber Satış Müdürü Altay Ozan, sözlerine şöyle devam etti: Kapalı alanlarda havada asılı kalan; bakteri, mantar, küf, virüs ve bioaerosollerin, solunum yoluyla enfeksiyon riskini artırmaması ve alerjik reaksiyon oluşturmaması için iklimlendirme sistemlerinde kullanılan filtrelerin yüksek performanslı, antibakteriyel-antiviral özellikte nanofiber kaplı olması hayati önem taşıyor.  Yüksek verimli nanofiber filtreler ile iklimlendirme sistemlerinde etkili bir hava filtrasyonu yaparak, bu riskleri minimum seviyelere çekmek ve iç mekânların hava kalitesini artırmak mümkün. 

HIFYBER olarak iklimlendirme sistemlerinin hava filtrasyon sistemleri için geliştirdiğimiz “Nanofiber Filtre Medyası”nın nanofiber kaplı antibakteriyel-antiviral özellikte ki fitre kumaşı ile yaşam alanlarını partiküllerden arındırılmış hava ile şartlandırarak, toplum sağlığını koruyoruz”  dedi. 

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