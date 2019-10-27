Dikkat! Yağış nedeniyle görüş mesafesi azaldı

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolunun, Alayköy Çemberi ile Yılmazköy kavşağı arasında sağnak yağış nedeniyle görüş mesafesi azalmıştır.
Polis bu güzergahı kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Lefkoşa-Güzelyurt Anayolunun, Alayköy Çemberi ile Yılmazköy kavşağı arasında sağnak yağış nedeniyle görüş mesafesi azalmıştır.
Polis bu güzergahı kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.