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Dikkat! Yağış nedeniyle görüş mesafesi azaldı

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Lefkoşa-Güzelyurt Anayolunun, Alayköy Çemberi ile Yılmazköy kavşağı arasında sağnak yağış nedeniyle görüş mesafesi azalmıştır.
Dikkat! Yağış nedeniyle görüş mesafesi azaldı

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolunun, Alayköy Çemberi ile Yılmazköy kavşağı arasında sağnak yağış nedeniyle görüş mesafesi azalmıştır.

Polis bu güzergahı kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

 

 

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